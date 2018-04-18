Баутиста-Агут вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где сыграет с Гоффеном

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (11) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв соотечественника, Фелисьяно Лопеса, со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Роберто трижды подал навылет и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований Баутиста-Агут поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, посеянным под шестым номером.
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