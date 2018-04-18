Кэхилл: Джокович сделал существенный шаг вперёд

Известный австралийский тренер Даррен Кэхилл, который в своё время был наставником американца Андре Агасси, поделился мнением о выходе Новака Джоковича в третий круг турнира в Монте-Карло. Серб обыграл в двух сетах хорвата Борну Чорича – 7:6 (7:2), 7:6.



«Из победы Новака можно извлечь немало позитивных аспектов. Пока слишком рано делать серьёзные выводы, но стоит сказать, что серб сделал существенный шаг вперёд. Новак обретёт уверенность и сможет проявить себя на фоне серьёзного противника. Сегодня Джокович провёл отличный поединок с психологической точки зрения», — написал Кэхилл на странице в сети «Твиттер».



Следующим соперником 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» станет австриец Доминик Тим.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?