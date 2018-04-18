Надаль вышел в третий круг в Монте-Карло, где встретится с россиянином Хачановым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Первый номер посева не испытал проблем в поединке со словенцем Аляжем Бедене – 6:1, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Надаль избежал двойных ошибок и обошёлся без подач навылет, он реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Бедене 2 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, двойных ошибок у словенца не было.



Следующим соперником Надаля будет россиянин Карен Хачанов, который во втором круге обыграл представителя Франции Жиля Симона.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.