Гаске: буду очень рад, если 500-я победа в карьере состоится в Монте-Карло

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом (6:2, 6:1) во втором круге турнира в Монте-Карло.
«Приятно, что мне удалось одержать 499-ю победу в карьере. Было бы здорово достичь гроссмейстерской отметки в Монте-Карло, поскольку именно здесь я начал свой спортивный путь. 500 побед – серьёзный показатель, хотелось бы вписать своё имя в историю. Я чувствую, что способен добиваться хороших результатов», — цитирует француза официальный сайт турнира.
В третьем круге Гаске встретится с представителем Германии Мишей Зверевым.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.