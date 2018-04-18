Гаске: буду очень рад, если 500-я победа в карьере состоится в Монте-Карло

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом (6:2, 6:1) во втором круге турнира в Монте-Карло.



«Приятно, что мне удалось одержать 499-ю победу в карьере. Было бы здорово достичь гроссмейстерской отметки в Монте-Карло, поскольку именно здесь я начал свой спортивный путь. 500 побед – серьёзный показатель, хотелось бы вписать своё имя в историю. Я чувствую, что способен добиваться хороших результатов», — цитирует француза официальный сайт турнира.



В третьем круге Гаске встретится с представителем Германии Мишей Зверевым.