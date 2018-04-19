Федерации тенниса России поздравила Шарапову с днём рождения

Федерация тенниса России на своём официальном сайте поздравила с 31-м днём рождения пятикратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову. Уроженка Нягани является победительницей 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). В составе сборной России Мария выиграла Кубок Федерации в 2008 году.

«Мы поздравляем Марию Шарапову с днём рождения, желаем ей новых больших побед как в спорте, так и вне его. И, конечно, крепкого здоровья и личного счастья», — говорится в сообщении.

«Погуглила имя и узнала его возраст — 21 год. На тоненького, но подходит» У Шараповой развивается роман с миллионером Гилксом. Это не мешает ей готовиться к турнирам. Как влияли другие бойфренды на её карьеру?