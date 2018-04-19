Раонич: решил сняться с турнира в Монте-Карло, чтобы не рисковать здоровьем

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Он вышел в третий круг соревнований, но отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму колена.
«Предыдущий матч дался мне очень тяжело. Я подвернул ногу и почувствовал боль в колене. Нога распухла, но на следующий день ощущения были не настолько болезненными, как ранее. После консультации с врачами принял решение сняться с турнира, дабы не рисковать здоровьем. В ближайшие дни мы выясним степень серьёзности повреждения», — цитирует североамериканца официальный сайт ATP.
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.