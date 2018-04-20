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Сборная России провела официальный обед перед матчем Кубка Федерации с Латвией

Сборная России провела официальный обед перед матчем Кубка Федерации с Латвией
Теннис / Кубок Федерации

82-я ракетка мира россиянка Наталья Вихлянцева опубликовала фотографии с официального обеда перед матчем плей-аут второй Мировой группы Кубка Федерации с командой Латвии, который пройдёт в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.

Посмотреть фотографии можно на странице Вихлянцевой в сети «Твиттер».

Вместе с Натальей в состав сборной России на предстоящую встречу вошли Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Елена Веснина, а за сборную Латвии сыграют Елена Остапенко, Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане.

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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
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