Сборная России провела официальный обед перед матчем Кубка Федерации с Латвией

82-я ракетка мира россиянка Наталья Вихлянцева опубликовала фотографии с официального обеда перед матчем плей-аут второй Мировой группы Кубка Федерации с командой Латвии, который пройдёт в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.

Посмотреть фотографии можно на странице Вихлянцевой в сети «Твиттер».

Вместе с Натальей в состав сборной России на предстоящую встречу вошли Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Елена Веснина, а за сборную Латвии сыграют Елена Остапенко, Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане.