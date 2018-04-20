Надаль: Гаске в юниорах был сильнее меня

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поздравил француза Ришара Гаске с 500-й победой в карьере. Юбилейную победу Гаске одержал на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, где он обыграл Мишу Зверева со счётом 6:2, 7:5.

«Это великолепное достижение, рад за Гаске, он отличный парень, скромный. Гаске – один из тех соперников, с которым приятно встречаться на корте на соревнованиях.

Он отличный игрок, мы росли вместе, хоть и были из разных стран. В юношеском возрасте он был лучше меня. Т.к. мы были детьми, на турнирах не пересекались. Хоть мы и были одного возраста, но он играл против ребят из более возрастной группы. Могу назвать его классическим игроком. Мне очень нравится игра Гаске, желаю ему всего наилучшего», — цитирует Надаля UbiTennis.

На взрослом уровне Надаль и Гаске встречались 15 раз. Все матчи выиграл испанский теннисист.

Гаске: мало кому удалось выиграть 500 матчей, приятно оказаться в этом списке