Халеп заявлена на три матча в противостоянии со Швейцарией в Кубке Федерации

В Клуж-Напоке (Румыния) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, в котором сыграют команды Румынии и Швейцарии. 21 апреля первыми на корт выйдут лидер рейтинга WTA Симона Халеп и Виктория Голубич. Затем сыграют Ирина Бегу и Тимя Бачински.

22 апреля состоятся матчи Симона Халеп — Тимя Бачински, Ирина Бегу — Виктория Голубич и парная встреча Симона Халеп / Ирина Бегу — Жиль Тайхман / Патти Шнидер.

Женская сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.