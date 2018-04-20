Надаль: это была одна из лучших моих игр на грунте за долгое время

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло над представителем Австрии Домиником Тимом со счётом 6:0, 6:2 и поделился ожиданиями от встречи с болгарином Григором Димитровым.

«Думаю, я провёл великолепный матч. Это точно была моя лучшая игра на турнире на данный момент и одна из лучших на грунте за долгое время. Я доволен тем, что сражался на корте и действовал очень агрессивно. Мне нельзя было давать Доминику время на подготовку ударов. У него невероятно мощные удары. Сегодня у меня всё получилось идеально.

Я отлично начал матч, а Доминик ошибался больше обычного. В целом я играл отлично, выполнил немало великолепных ударов с бэкхенда.

Матч с Григором будет непростым. Сегодня он провёл невероятный поединок. Уступая 1:5, он стал больше бегать, почти не ошибался и здорово пробивал с обеих сторон, а также очень хорошо подавал. Если я не смогу показать хороший теннис, мне придётся нелегко, но я надеюсь сыграть здорово", — сказал Надаль в интервью Sky Sports.

Надаль отдал всего два гейма Тиму в четвертьфинале турнира в Монте-Карло