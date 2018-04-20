Нисикори сломил сопротивление Чилича и вышел в полуфинал в Монте-Карло

Кей Нисикори вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Азиатский теннисист обыграл представителя Хорватии Марина Чилича, посеянного под вторым номером, со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 6:3.



Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. Нисикори, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Чилича 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 упущенных брейка.



За выход в финал Нисикори поспорит с победителем матча Ришар Гаске (Франция) – Александр Зверев (Германия, 3). Вторую полуфинальную пару составили испанец Рафаэль Надаль (1) и болгарин Григор Димитров (5).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.