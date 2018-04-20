Нисикори: было обидно проиграть второй сет, но я сумел достичь поставленной цели

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. Он обыграл хорвата Марина Чилича, посеянного под вторым номером, со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 6:3.



«Нужно отдать должное сопернику, который хорошо себя проявил. Во второй партии я упустил солидное преимущество и довёл дело до тай-брейка, который проиграл. Было очень обидно. Впрочем, мне удалось сосредоточиться на достижении поставленной цели и одержать итоговую победу. В Монте-Карло фантастическая аудитория, здесь очень приятно играть. Мне всегда нравилось выступать на грунтовом покрытии», — цитирует азиатского спортсмена официальный сайт турнира.



За выход в финал Нисикори поспорит с победителем поединка Ришар Гаске (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3).

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