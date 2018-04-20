Халеп: в Кубке Федерации всё иначе — ты представляешь свою страну

Теннисистка из Румынии Симона Халеп готова помочь своей сборной в матче плей-офф Кубка Федерации со Швейцарией.



«Впервые я приехала в сборную Румынии в качестве первой ракетки мира. Конечно, давление возрастает, поскольку каждый ждёт, что я выиграю все матчи. В Кубке Федерации всё иначе — ты представляешь свою страну. Матчи получатся эмоциональными, но я чувствую, что готова к новым испытаниям. Грунт — одно из моих любимых покрытий. Я упорно работала в течение двух недель, с нетерпением жду ближайших матчей», — приводит слова Халеп пресс-служба турнира.



В стартовом матче Халеп встретится с Викторией Голубич. Игра запланирована на 21 апреля.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.