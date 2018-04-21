Павлюченкова победила Севастову и принесла России первое очко в матче с Латвией

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом поединке матча Россия — Латвия в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации в Ханты-Мансийске победила Анастасию Севастову со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

26-летняя уроженка Самары, занимающая 27-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 5, проиграла столько же геймов на своей подаче, сделала 26 виннеров и 17 невынужденных ошибок. Её оппонентка активно выиграла 31 розыгрыш при 16 невынужденных.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн трансляцию этого матча.

Следом на корт выйдут Екатерина Макарова и Елена Остапенко.