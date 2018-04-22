Победы Стивенс и Кис — в обзоре второго дня матча КФ Франция — США

Сборная США во второй раз кряду вышла в финал Кубка Федерации, обыграв на выезде команду Франции. После первого дня счёт в противостоянии был равным — 1-1.



Американка Слоан Стивенс вывела свою команду вперёд, разгромив француженку Кристину Младенович со счётом 6:2, 6:0. Во втором матче дня Мэдисон Кис обыграла Полин Пармантье со счётом 7:6 (7:4), 6:4 и принесла своей команде победное третье очко.



В решающем матче американки, которые являются действующими победительницами турнира, встретятся со сборной Чехии, обыгравшей в гостях немок.

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