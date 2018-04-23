М. Павич: братья Брайан, я не знаю, как вы продолжаете побеждать

Хорватский теннисист Мате Павич поделился впечатлениями от поражения в финале турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло в парном разряде. Он в дуэте с представителем Австрии Оливером Марахом проиграл американцам Бобу и Майку Брайанам со счётом 6:7 (5:7) 3:6.

«Поздравляю братьев Брайан с прекрасно проведённым турниром. Я не знаю, как вы продолжаете побеждать. Вы великолепно сыграли на этой неделе», — приводит слова Павича официальный сайт тура.

Братья Брайан выигрывают более одного титула за сезон уже на протяжении 18 лет.