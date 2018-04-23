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Джудичелли: количество сборных в Мировой группе КФ может быть увеличено

Джудичелли: количество сборных в Мировой группе КФ может быть увеличено
Теннис / Кубок Федерации

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли сообщил о запланированной реформе Кубка Федерации. По словам Джудичелли, формат турнира может быть изменён в 2019 году вслед за Кубком Дэвиса.

«Реформы грядут, изменения могут быть увтерждены во время «Ролан Гаррос», после чего предложение направят Международной федерации тенниса. Цель предлагаемых реформ – увеличить количество команд в Мировой группе.

Инвесторы проявляют интерес к Кубку Федерации. Думаю, что они хотят поддержать теннисные федерации, повысить значимость турнира», — цитирует Джудичелли Ubitennis.

В настоящий момент суть предложения неизвестна. Сообщается лишь о намерении увеличить количество команд в Мировой группе. Сейчас в элитном дивизионе выступают восемь лучших сборных, а данный формат действует с 1995 года. В Кубке Дэвиса в Мировой группе выступают 16 сборных.

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В финале Кубка Федерации сыграют самые титулованные сборные — США и Чехии, а Россия, уступив Латвии, опустилась в региональную зону.
Источник: Ubitennis Сообщить об ошибке
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