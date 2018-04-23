Савчук: безумно жаль, что сборная Украины покинула Мировую группу КФ

Украинская теннисистка Ольга Савчук прокомментировала поражение в решающем матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с Канадой. Савчук и Катерина Бондаренко уступили в парном поединке Габриэле Дабровски и Бьянке Андрееску.



«Это ужасно. Очевидно, что матч получился сложным для обеих сторон. Поединки в рамках Кубка Федерации выходят достаточно нервными. Мы боролись за итоговую победу, но то же самое касается и соперниц. Безумно жаль, что наша сборная потерпела поражение и покинула Мировую группу», — цитирует спортсменку пресс-служба Кубка Федерации.



Канадки в 2019 году выступят в Мировой группе II. Сборная Украины в следующем сезоне будет играть в первой группе региональной зоны — Европа/Африка.

Сборная Украины вылетела в региональную зону Кубка Федерации