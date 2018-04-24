В 15:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Штутгарте (Германия), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова (WC) и представительница Франции Каролин Гарсия (6). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 4-0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Гарсия в Штутгарте.
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Штутгарте поспорит либо с украинкой Мартой Костюк (Q), либо с немкой Антонией Лоттнер (WC).
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
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У Шараповой развивается роман с миллионером Гилксом. Это не мешает ей готовиться к турнирам. Как влияли другие бойфренды на её карьеру?