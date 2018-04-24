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А. Радваньска снялась по ходу матча с Векич на турнире в Стамбуле

А. Радваньска снялась по ходу матча с Векич на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA

Польская теннисистка Агнешка Радваньска, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под третьим номером, не смогла выйти во второй круг. Она снялась по ходу матча с представительницей Хорватии Донной Векич при счёте 1:6, 0:2. Теннисистки провели на корте 50 минут. Агнешка 1 раз подала навылет и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Донны 1 эйс и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Векич поспорит с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

Стамбул 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 15:00 МСК
Агнешка
Радваньска
Донна
Векич
1:6 0:2 Rt
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