Кудерметова и Морозова пробились в 1/4 финала турнира в Штутгарте в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Лидия Морозова пробились в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия) в парном разряде. На старте соревнований они одолели румынку Михаэлу Бузэрнеску и француженку Ализе Корне со счётом 1:6, 7:5, [10:4]. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

За выход в полуфинал соревнований Кудерметова и Морозова поспорят с победительницами матча Шуко Аояма (Япония) / Мию Като (Япония) — Кики Бертенс (Нидерланды) / Деми Схурс (Нидерланды, 3).