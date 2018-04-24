Басилашвили вышел во второй круг турнира в Будапеште, Троицки и Фучович выбыли

Грузин Николоз Басилашвили вышел во второй круг турнира в Будапеште, обыграв итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Николоз 5 раз подал навылет и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Басилашвили поспорит с канадцем Денисом Шаповаловым (4).

Будапешт. Мужчины. Первый круг

Янник Маден (Германия, LL) — Мартон Фучович (Венгрия, 6) — 4:6, 6:3, 6:2.

Максимильян Мартерер (Германия) — Виктор Троицки (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:4.