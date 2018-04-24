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Басилашвили вышел во второй круг турнира в Будапеште, Троицки и Фучович выбыли

Басилашвили вышел во второй круг турнира в Будапеште, Троицки и Фучович выбыли
Теннис / ATP

Грузин Николоз Басилашвили вышел во второй круг турнира в Будапеште, обыграв итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Николоз 5 раз подал навылет и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Басилашвили поспорит с канадцем Денисом Шаповаловым (4).

Будапешт. Мужчины. Первый круг
Янник Маден (Германия, LL) — Мартон Фучович (Венгрия, 6) — 4:6, 6:3, 6:2.
Максимильян Мартерер (Германия) — Виктор Троицки (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:4.

Будапешт 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 15:10 МСК
Николоз
Басилашвили
Паоло
Лоренци
6:4 6:2
Будапешт 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 14:00 МСК
Янник
Маден
Мартон
Фучович
4:6 6:3 6:2
Будапешт 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 14:15 МСК
Максимильян
Мартерер
Виктор
Троицки
3:6 6:4 6:4
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