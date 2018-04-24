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Стартовый матч Южного в Будапеште перенесён на 25 апреля

Стартовый матч Южного в Будапеште перенесён на 25 апреля
Теннис / ATP

Россиянин Михаил Южный не успел доиграть матч первого круга с венгром Жомбором Пирошом (WC) на грунтовом турнире категории ATP 250 в Будапеште.

Поединок был перенесён на среду, 25 апреля, по причине наступления темноты. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. К тому моменту уроженец Москвы, занимающий 100-е место в рейтинге ATP, выиграл первый сет со счётом 6:3 и лидировал во втором — 5:3.

Победитель этого матча во втором круге встретится с итальянским теннисистом Андреасом Сеппи, ранее обыгравшим в трёх сетах Томаса Фаббьяно.

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