Гарсия: я не вспоминала о предыдущих матчах с Шараповой, это было уже давно

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу над россиянкой Марией Шараповой в первом круге турнира в Штутгарте со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. До этой встречи бывшая первая ракетка мира четыре раза обыгрывала Гарсию.

«В предыдущий раз мы с Марией встречались уже давно, так что я не вспоминала об этом. Тогда всё было по-другому для неё и для меня. Я думала о настоящем и о том, что могу сделать сейчас, не вспоминая о прошлом. Это был очень важный матч для меня в психологическом плане. Я сохраняла позитивный настрой и продолжала бороться, даже когда уступала в счёте. Это очень важно для меня, особенно после пары предыдущих игр», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Кошмарный сон спустя 15 лет. Шарапова проиграла 4 матча подряд. Что дальше? Мария Шарапова не может победить с января. В первом матче с новым старым тренером она проиграла Каролин Гарсии. Есть ли смысл продолжать?