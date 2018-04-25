Джокович: все ждут мой четвертьфинал с Надалем в Барселоне

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от турнира в Барселоне. Джокович получил «уайлд-кард» от организаторов соревнования.

«В первую очередь хочу отметить, что здесь на турнире собрались очень сильные игроки. Очевидно, что мне надо быть более скромным в ожиданиях от игры. Нужно сосредоточиться на следующем матче, пытаться победить, хотя, конечно, я понимаю, что все ждут четвертьфинал Надаль – Джокович.

Последние 15 месяцев получились очень тяжёлыми. Нужно было понять ситуацию и решить, как решать свои проблемы. Я допустил ошибки, вернулся слишком рано, т.к. очень хотел играть. Но я не был готов к этому, возникли проблемы с локтем. Всё это школа жизни.

Я играл совсем мало и теперь очень хочу поиграть побольше, не думая о боли в локте и других проблемах, которые отвлекают от тенниса.

Думаю, что моя игра на грунте улучшилась. Очевидно, что победа на «Роллан Гарросе» в 2016 году стала вершиной достижений на грунте. Но я также побеждал в Риме, Мадриде и Монте-Карло. В то же время есть такой парень, которого зовут Рафаэль Надаль. Он всегда является фаворитом турниров на таком покрытии. Победить его очень сложно», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.