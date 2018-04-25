Мойя: если бы «РГ» начинался на следующей неделе, это было бы идеально для Рафы

Бывшая первая ракетка мира Карлос Мойя, являющийся тренером нынешнего лидера рейтинга ATP Рафаэля Надаля, сообщил, что его подопечный не думает о положении в табели о рангах и сосредоточен на успешном выступлении в грунтовом сезоне.

«Лидерство в рейтинге для Рафы сейчас имеет второстепенное значение. Если он победит в Барселоне, то останется на вершине. Также ему нужно будет заработать побольше очков в Риме. Если он успешно выступит там, то по-прежнему будет первым. Если он продолжит так играть, то останется первой ракеткой мира. В любом случае лидерство в рейтинге — это результат ежедневной работы, упорных тренировок и отдыха.

Сейчас мы больше думаем о выступлении в Барселоне. Мы двигаемся вперёд неделя за неделей и находимся в ожидании «Ролан Гаррос». Если бы этот турнир начался уже на следующей неделе, это было бы идеально для Рафы. Но и к другим турнирам мы относимся с большим энтузиазмом", — цитирует Мойю El Confidencial.