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Эррани победила Флипкенс и сыграет с Возняцки на турнире в Стамбуле

Эррани победила Флипкенс и сыграет с Возняцки на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA

Итальянская теннисистка Сара Эррани пробилась во второй круг турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Сара совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Стамбуле Эррани поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки, посеянной под первым номером.

Стамбул 2018. 1-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 12:35 МСК
Сара
Эррани
Кирстен
Флипкенс
6:3 6:4
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