Эррани победила Флипкенс и сыграет с Возняцки на турнире в Стамбуле

Итальянская теннисистка Сара Эррани пробилась во второй круг турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Сара совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Стамбуле Эррани поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки, посеянной под первым номером.
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