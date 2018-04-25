Эррани победила Флипкенс и сыграет с Возняцки на турнире в Стамбуле

Итальянская теннисистка Сара Эррани пробилась во второй круг турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Сара совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Стамбуле Эррани поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки, посеянной под первым номером.