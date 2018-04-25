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Тим стартовал на турнире в Барселоне с победы над Мунаром

Тим стартовал на турнире в Барселоне с победы над Мунаром
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, во втором круге обыграл представителя Испании Хауме Мунара (WC) со счётом 7:6 (10:8), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Доминик 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Тим поспорит с победителем матча Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Гидо Пелья (Аргентина).

Барселона 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 13:25 МСК
Хауме
Мунар
Доминик
Тим
6:7 1:6
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