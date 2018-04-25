Тим стартовал на турнире в Барселоне с победы над Мунаром

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, во втором круге обыграл представителя Испании Хауме Мунара (WC) со счётом 7:6 (10:8), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Доминик 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Тим поспорит с победителем матча Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Гидо Пелья (Аргентина).