Кудерметова обыграла Суарес-Наварро в первом круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) пробилась во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Вероника 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, посеянной под пятым номером.