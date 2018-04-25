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Гаске проиграл 159-й ракетке мира во втором круге в Будапеште

Гаске проиграл 159-й ракетке мира во втором круге в Будапеште
Теннис / ATP

Французский теннисист Ришар Гаске не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Будапеште. Во втором круге 3-й номер посева уступил представителю Италии Лоренцо Сонего (Q) со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Гаске обошёлся без подач навылет и двойных ошибок, на счету Сонего 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Француз дважды брал чужую подачу, итальянец избежал двойных ошибок.

В четвертьфинале Сонего, занимающий 159-ю строчку в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия, Q) – Аляж Бедене (Словения, 5).

Будапешт 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 15:20 МСК
Ришар
Гаске
Лоренцо
Сонего
4:6 6:7
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