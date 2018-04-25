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Андухар вышел в третий круг на турнире в Барселоне

Андухар вышел в третий круг на турнире в Барселоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Пабло Андухар (LL) вышел в третий круг на турнире категории ATP 500 в Барселоне. 153-я ракетка мира обыграл американца Бьорна Фрэтэнджело (Q) со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. Победитель выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. У Фрэтэнджело 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Андухар, получивший место в основной сетке из-за отказа корейца Чхун Хёна, поспорит с Роберто Баутиста-Агутом, который посеян под восьмым номером.

Барселона 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 19:55 МСК
Пабло
Андухар
Бьорн
Фрэтэнджело
6:4 6:3
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