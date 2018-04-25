Халеп обыграла Рыбарикову в стартовом матче на турнире в Штутгарте

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал на турнире категории Premier в Штутгарте. В стартовом поединке первая ракетка мира обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:2, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Уроженка Констанцы выполнила 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Рыбарикова, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, обошлась без двойных ошибок, упустила 5 брейк-пойнтов и выполнила 2 подачи навылет.



За выход в полуфинал Халеп поспорит либо с немкой Лаурой Зигемунд (WC), либо с американкой Коко Вандевей (WC).

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