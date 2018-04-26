Победа Халеп и поражение Младенович — в обзоре матчей турнира в Штутгарте

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Штутгарте. В своём стартовом поединке первая ракетка мира обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Немка Анжелика Кербер взяла верх над чешкой Петрой Квитовой со счётом 6:3, 6:2. Во втором круге 12-я ракетка мира встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей француженку Кристину Младенович (5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)).

Американская теннисистка Коко Вандевей (WC) вышла во второй круг турнира в Штутгарте, разгромив свою соотечественницу Слоан Стивенс (7) со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Турнир в Германии завершится 29 апреля.