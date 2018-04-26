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Остапенко стартовала на турнире в Штутгарте с разгромной победы над Дияс

Остапенко стартовала на турнире в Штутгарте с разгромной победы над Дияс
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (4) вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс (Q) со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Остапенко поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, Q).

Штутгарт 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 12:35 МСК
Зарина
Дияс
Елена
Остапенко
3:6 0:6
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