Остапенко стартовала на турнире в Штутгарте с разгромной победы над Дияс

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (4) вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс (Q) со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Остапенко поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, Q).