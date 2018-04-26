Соперником Димитрова по четвертьфиналу турнира в Барселоне стал Карреньо-Буста

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (5) вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, обыграв в трёх сетах представителя Франции Адриана Маннарино (11) – 6:2, 4:6, 7:6 (8:6).



Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. 11-я ракетка мира выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Маннарино 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов, француз избежал двойных ошибок.



За выход в полуфинал Карреньо-Буста поспорит с болгарином Григором Димитровым (2), ранее сломившим сопротивление представителя Туниса Малека Жазири.