Павлюченкова: Контавейт выполняет мощные удары, но я буду готова

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте. Её соперница по матчу второго круга испанка Гарбинье Мугуруса отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет 5:7. За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.

«Поведя 5:3, я стала торопиться, может, потому что хотела завершить сет в свою пользу как можно скорее. Именно поэтому я стала выполнять ненужные удары. Выиграть эту партию было нелегко.

Конечно, Контавейт — непростая соперница. Здесь она демонстрирует отличный теннис. Я видела несколько её матчей, особенно запомнился её сумасшедший поединок с Младенович. Анетт выполняет прекрасные, мощные удары, но я буду готова", — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.