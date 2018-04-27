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Саккари стала первой полуфиналисткой турнира в Стамбуле

Саккари стала первой полуфиналисткой турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в полуфинал турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Аранчу Рус (Q) со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут. Мария 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Аранчи 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Саккари поспорит с победительницей матча Полона Херцог (Словения) — Светлана Кузнецова (Россия, 2).

Стамбул 2018. 1/4 финала
27 апреля 2018 года, пятница. 12:40 МСК
Мария
Саккари
Аранча
Рус
6:3 7:6
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