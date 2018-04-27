Кузнецова не реализовала подачу на матч и проиграла Херцог на турнире в Стамбуле

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (2) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях проиграв представительнице Словении Полоне Херцог со счётом 1:6, 6:1, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 час 19 минут. 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков. Кузнецова подавала на матч при счёте 5:4 в третьем сете, но проиграла гейм.

За выход в финал соревнований в Стамбуле Херцог поспорит с представительницей Греции Марией Саккари.