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Димитров проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале турнира в Барселоне

Димитров проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров (2) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Барселоне, проиграв представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Григор дважды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и 4 брейка.

За выход в финал турнира в Барселоне Карреньо-Буста поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Соревнования завершатся 29 апреля.

Барселона 2018. 1/4 финала
27 апреля 2018 года, пятница. 15:25 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Григор
Димитров
6:3 7:6
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