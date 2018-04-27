Димитров проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале турнира в Барселоне

Болгарский теннисист Григор Димитров (2) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Барселоне, проиграв представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Григор дважды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и 4 брейка.



За выход в финал турнира в Барселоне Карреньо-Буста поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Соревнования завершатся 29 апреля.

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