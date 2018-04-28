Карреньо-Буста: Циципас проводит отличный турнир, но я хочу выйти в финал

Испанец Пабло Карреньо-Буста поделился впечатлениями от победы над болгарином Григором Димитровым со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в четвертьфинале турнира в Барселоне.

«Для меня успех в Барселоне — особенный. В прошлом году я чувствовал давление, потому что очень хотел хорошо выступить здесь. Но сейчас я чувствую себя комфортно на корте и за его пределами. Я получаю удовольствие, и это помогает побеждать.

Что касается полуфинала с Циципасом, то, конечно, я волнуюсь, ведь он проводит отличную неделю и играет очень хорошо. Он будет стараться выиграть, но и я здесь показываю уверенную игру и тоже хочу выйти в финал. Если я сыграю на своём уровне, то у меня будут большие шансы на успех", — приводит слова Карреньо-Бусты официальный сайт АТР.