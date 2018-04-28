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Херцог уверенно победила Саккари и стала первой финалисткой турнира в Стамбуле

Херцог уверенно победила Саккари и стала первой финалисткой турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Словенка Полона Херцог в полуфинале турнира в Стамбуле оказалась сильнее гречанки Марии Саккари со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. 27-летняя уроженка Марибора, занимающая 75-е место в рейтинге WТА, пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, отыграла все четыре брейк-пойнта и сделала три брейка.

За третий титул в одиночном разряде соревнований WТА в карьере и первый в нынешнем сезоне Херцог поспорит либо с румынкой Ириной Бегу (7), либо с француженкой Полин Пармантье. Финал пройдёт завтра, 29 апреля.

Стамбул 2018. 1/2 финала
28 апреля 2018 года, суббота. 14:00 МСК
Мария
Саккари
Полона
Херцог
4:6 2:6
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