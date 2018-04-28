Херцог уверенно победила Саккари и стала первой финалисткой турнира в Стамбуле

Словенка Полона Херцог в полуфинале турнира в Стамбуле оказалась сильнее гречанки Марии Саккари со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. 27-летняя уроженка Марибора, занимающая 75-е место в рейтинге WТА, пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, отыграла все четыре брейк-пойнта и сделала три брейка.

За третий титул в одиночном разряде соревнований WТА в карьере и первый в нынешнем сезоне Херцог поспорит либо с румынкой Ириной Бегу (7), либо с француженкой Полин Пармантье. Финал пройдёт завтра, 29 апреля.