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Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира в Барселоне

Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Грек Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Барселоне оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусту (5) со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. 19-летний уроженец Афин, занимающий 63-е место в рейтинге АТР, исполнил пять эйсов, обошёлся без двойных ошибок, реализовал три брейк-пойнта из восьми и проиграл один гейм на своей подаче. Пабло ни разу не подал навылет при одной двойной.

За первый титул в карьере Циципас поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (1), либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (4).

Барселона 2018. 1/2 финала
28 апреля 2018 года, суббота. 14:40 МСК
Стефанос
Циципас
Пабло
Карреньо-Буста
7:5 6:3
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