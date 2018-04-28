Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира в Барселоне

Грек Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Барселоне оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусту (5) со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. 19-летний уроженец Афин, занимающий 63-е место в рейтинге АТР, исполнил пять эйсов, обошёлся без двойных ошибок, реализовал три брейк-пойнта из восьми и проиграл один гейм на своей подаче. Пабло ни разу не подал навылет при одной двойной.

За первый титул в карьере Циципас поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (1), либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (4).