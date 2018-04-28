Пармантье победила Бегу и поспорит с Херцог за титул на турнире в Стамбуле

Француженка Полин Пармантье вышла в финал турнира категории International в Стамбуле (Турция), победив румынку Ирину Бегу (7) в двух партиях — 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 47 минут. Подач навылет у теннисисток не было. Пармантье допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Бегу 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



За титул француженка поспорит со словенкой Полоной Херцог, которая ранее победила гречанку Марию Саккари со счётом 6:4, 6:2. Финал состоится в воскресенье, 29 апреля.