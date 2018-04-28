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Пармантье победила Бегу и поспорит с Херцог за титул на турнире в Стамбуле

Пармантье победила Бегу и поспорит с Херцог за титул на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA

Француженка Полин Пармантье вышла в финал турнира категории International в Стамбуле (Турция), победив румынку Ирину Бегу (7) в двух партиях — 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 47 минут. Подач навылет у теннисисток не было. Пармантье допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Бегу 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За титул француженка поспорит со словенкой Полоной Херцог, которая ранее победила гречанку Марию Саккари со счётом 6:4, 6:2. Финал состоится в воскресенье, 29 апреля.

Стамбул 2018. 1/2 финала
28 апреля 2018 года, суббота. 16:00 МСК
Полин
Пармантье
Ирина
Бегу
6:3 6:4
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