Надаль выиграл 400-й матч на грунте в карьере

Испанец Рафаэль Надаль, победив бельгийца Давида Гоффена в полуфинале турнира в Барселоне со счётом 6:4, 6:0, выиграл 400-й матч на грунте в карьере. Большее количество побед на песчаных кортах за всю историю мужского тенниса одержали только три игрока: австриец Томас Мустер (422), испанец Мануэль Орантес (502) и аргентинец Гильермо Вилас (659). При этом по проценту выигранных поединков на грунте Надаль лидирует (92%). Второе место — у шведа Бьорна Борга (86%).



Надаль является десятикратным чемпионом «Ролан Гаррос», 11-кратным чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло. Кроме того, он 10 раз побеждал в Барселоне, 7 раз становился сильнейшим на «Мастерсе» в Риме, 4 раза выигрывал «Мастерс» в Мадриде после его переезда на грунте в 2009 году и один раз победил на «Мастерсе» в Гамбурге.

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