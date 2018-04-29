Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира в Барселоне. Обзор матча

Грек Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Барселоне оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусту (5) со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. 19-летний уроженец Афин, занимающий 63-е место в рейтинге АТР, исполнил пять эйсов, обошёлся без двойных ошибок, реализовал три брейк-пойнта из восьми и проиграл один гейм на своей подаче. Пабло ни разу не подал навылет при одной двойной.

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За первый титул в карьере Циципас поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (1), победившим бельгийца Давида Гоффена (4).