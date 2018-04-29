Пармантье: не могу поверить, что выиграла этот трофей

Француженка Полин Пармантье после победы над Полоной Херцог из Словении (6:4, 3:6, 6:3) в финале турнира в Стамбуле поделилась своими эмоциями и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Эта неделя была прекрасной. Поздравляю всех, всю нашу команду. После непростого старта удалось победить. Поздравляю тренерскую команду. Спасибо организаторам и спонсорам за великолепный турнир. Спасибо всем, кто меня поддерживал.

Я не ожидала, что буду находиться сегодня здесь. Неделя была превосходной. Я даже не знаю, что сказать. До сих пор сложно поверить, что я выиграла трофей», — цитирует Пармантье пресс-служба организаторов.