Мама Циципаса: головокружения от успехов нет

Мама и тренер греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия в эсклюзивном интервью «Чемпионату» рассказала, что её сын спокойно воспринимает успехи. Также тренер призналась, что ждала раскрытия потенциала теннисиста.

«Да мы и раньше ожидали, что он раскроет потенциал, если говорить об уровне игры. Мы с Апостолосом (отцом Стефаноса и мужем Юлии. – Прим. «Чемпионата»), как тренеры, ещё в Монте-Карло думали, что Гоффен может быть пройдён. К сожалению, Стёпа нас не очень поддержал, но это был ментальный момент. Только ментальный.

Он играет на равных, уважает соперников. Это даётся ему потом и кровью, поэтому никакого головокружения от успехов нет. Если бы это было случайно – допустим, соперник плохо сыграл, или были выигранные мячи за счёт ошибок судей, или мячей, задевающие сетку и перелетающих на ту сторону корта – а тут все боролись, никто не хотел ему проигрывать. И тут ещё двойная его заслуга в том, что в такой борьбе он смог выиграть все свои матчи в двух сетах. Он чисто выигрывал, но это стоило ему больших физических и моральных затрат. Если вы внимательно посмотрите матч против Карреньо-Бусты, то увидите, что в какой-то момент у Стёпы были лёгкие проблемы: он держался за живот, за бок. Всё было на грани. Хорошо, что всё завершилось удачно», — сказала мама теннисиста в интервью «Чемпионату».

Циципас занял на турнире в Барселоне второе место, уступив Рафаэлю Надалю в двух сетах.