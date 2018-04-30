Истомин на двух тай-брейках проиграл Джере на старте турнира в Стамбуле

Представитель Узбекистана Денис Истомин не сумел пробиться во второй круг турнира в Стамбуле (Турция), на двух тай-брейках проиграв сербу Ласло Джере со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты. Истомин совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Стамбуле Джере поспорит с представителем Италии Андреасом Сеппи, посеянным под третьим номером. Турнир завершится 6 мая.