Бушар примет участие в турнирах ITF во Франции и Словакии

Канадская теннисистка Эжени Бушар обновила свой турнирный календарь на май. Спортсменка планирует принять участие в турнирах ITF в Каннах (Франция) и Трнаве (Словакия). После этого Бушар отправится во Францию, где начнёт свой путь с квалификации на турнире «Ролан Гаррос». В настоящее время канадка занимает 117-е место в рейтинге WTA, поэтому она не может рассчитывать на прямую путёвку в основную сетку соревнований.

Организаторы турниров в Каннах и Трнаве выдали Бушар «уайлд-кард». Призовые фонды обоих соревнований составляют $ 100 тыс.

Ранее сама Бушар говорила, что рассматривает возможность участия в менее престижных турнирах.