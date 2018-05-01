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Удар Шараповой претендует на звание лучшего по итогам апреля

Удар Шараповой претендует на звание лучшего по итогам апреля
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар апреля 2018 года». На эту награду претендуют россиянка Мария Шарапова, француженка Ализе Корне, немка Юлия Гёргес, голландка Кики Бертенс и представительница Дании Каролина Возняцки.

Оценить претендентов и проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование по этой номинации завершится 3 мая. Победительница будет объявлена в пятницу, 4 мая. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.

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